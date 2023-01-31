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14:18, 31 января 2023Силовые структуры

Бывшему главному наркологу России Брюну продлили арест по делу о мошенничестве

Суд оставил до 3 апреля под домашним арестом бывшего главного нарколога России Брюна

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Суд продлил домашний арест бывшему главному внештатному наркологу Минздрава России Евгению Брюну. Об этом во вторник, 31 января, в своем Telegram-канале сообщает издание «IZ.RU»

По решению суда мера пресечения будет действовать до 3 апреля, пока будет вестись расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии. Следствие полагает, что фигуранты через подконтрольные фирмы похитили не менее 20 миллионов рублей столичного депздрава при поставках медицинских изделий по значительно завышенным ценам.

Брюн и его коллега по МПНЦ Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. На данный момент они находятся под домашним арестом. Им запрещено покидать место жительства и менять место проживания без разрешения следователя.

13 января в рамках расследования дела арестовали директора Московского НПЦ наркологии Сергея Копорова.

Владимир Седов
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