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15:45, 31 января 2023Наука и техника

Астроном назвал особенности пролетающей над Землей яркой кометы

Астроном Сурдин назвал пролетающую над Землей зеленую комету редким явлением

Фото: Edu INAF / Wikimedia

Редкую зеленую комету C/2022 E3 (ZTF) можно будет наблюдать на небе невооруженным взглядом в течение следующих нескольких дней в случае, если облака рассеются. В разговоре с «Лентой.ру» научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин назвал ее особенности.

«Эту комету видно и сейчас, ее будет видно до 5 февраля, но у нас в стране облака. Если облака рассеются, то ее можно будет наблюдать в районе Большой Медведицы, между Полярной звездой и ковшиком. Лучше всего наблюдать в бинокль, ехать за город, где совсем темное небо», — рассказал ученый.

По его словам, такие кометы считаются достаточно редким явлением: подобные случаи бывают один-два раза в год, отметил Сурдин.

Он также рассказал о необычном химическом составе, из-за которого небесное тело приобретает характерный зеленый цвет.

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«Эта комета зеленая, потому что там определенное химическое соединение, кислорода больше, чем в других кометах. Кометы бывают разного цвета: желтые, голубоватые, в зависимости от того, каким льдом она богата, что испаряется и как солнечные лучи заставляют ее светиться», — добавил специалист.

В начале января астрономы предсказали, что открытая в прошлом году комета C/2022 E3 (ZTF) станет видна невооруженным глазом в конце месяца, когда она пройдет мимо Земли и Солнца.

C/2022 E3 (ZTF) — долгопериодическая комета, которая была открыта в рамках астрономического обзора Zwicky Transient Facility в марте 2022 года, когда она проходила мимо Юпитера. Ее орбитальный период составляет 50 тысяч лет, а самая далекая точка (афелий) лежит на расстоянии 2800 астрономических единиц от Солнца.

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Кирилл Садовский
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