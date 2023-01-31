Врач предупредила о повышающих риск развития слабоумия факторах

The Sun: курение и высокое давление могут увеличить риск развития деменции

Высокое давление, сахарный диабет и курение могут увеличить риск развития деменции, предупредила хирург и кардиолог Зои Уильямс. Об этом она рассказала в авторской колонке для издания The Sun.

Уильямс пояснила, что многие ее пациенты переживают из-за вероятности унаследовать болезнь Альцгеймера. Врач успокоила: наследственность занимает не первое место среди факторов риска. Однако, по ее словам, существует множество других причин, повышающих вероятность развития старческого слабоумия.

80 процентов случаев всех случаев деменции приходится на болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию

Для каждого человека существуют свои причины развития болезни. Они складываются из генетической предрасположенности, образа жизни и факторов окружающей среды, рассказала Уильямс.

Сосудистая деменция имеет те же факторы риска, что и сердечные заболевания. История семейных болезней является значимым фактором, но более важную роль играет здоровый образ жизни. Хорошая новость состоит в том, что мы можем изменить свой образ жизни и привычки Зои Уильямс хирург, кардиолог

Отказ от курения, здоровое питание, активный образ жизни, отсутствие стрессов, контроль давления помогут снизить риск развития деменции. Также положительно на здоровье мозга влияют поддержание умственной активности и общительность, добавила врач.

«Менее процента случаев болезни Альцгеймера передаются по наследству. Поэтому у тех, кто ведет активный образ жизни, не имеет вредных привычек и стимулирует работу мозга, шанс столкнуться со слабоумием очень низок», — подвела итог Уильямс.

Ранее Уильямс рассказала о причинах снижения сексуальной активности у мужчин. Она отметила, что мужское либидо может падать из-за побочного действия лекарств.

