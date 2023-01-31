Врач предупредила о повышающих риск развития слабоумия факторах
Высокое давление, сахарный диабет и курение могут увеличить риск развития деменции, предупредила хирург и кардиолог Зои Уильямс. Об этом она рассказала в авторской колонке для издания The Sun.
Уильямс пояснила, что многие ее пациенты переживают из-за вероятности унаследовать болезнь Альцгеймера. Врач успокоила: наследственность занимает не первое место среди факторов риска. Однако, по ее словам, существует множество других причин, повышающих вероятность развития старческого слабоумия.
случаев всех случаев деменции приходится на болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию
Для каждого человека существуют свои причины развития болезни. Они складываются из генетической предрасположенности, образа жизни и факторов окружающей среды, рассказала Уильямс.
Сосудистая деменция имеет те же факторы риска, что и сердечные заболевания. История семейных болезней является значимым фактором, но более важную роль играет здоровый образ жизни. Хорошая новость состоит в том, что мы можем изменить свой образ жизни и привычки
Отказ от курения, здоровое питание, активный образ жизни, отсутствие стрессов, контроль давления помогут снизить риск развития деменции. Также положительно на здоровье мозга влияют поддержание умственной активности и общительность, добавила врач.
«Менее процента случаев болезни Альцгеймера передаются по наследству. Поэтому у тех, кто ведет активный образ жизни, не имеет вредных привычек и стимулирует работу мозга, шанс столкнуться со слабоумием очень низок», — подвела итог Уильямс.
Ранее Уильямс рассказала о причинах снижения сексуальной активности у мужчин. Она отметила, что мужское либидо может падать из-за побочного действия лекарств.