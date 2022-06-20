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Врач перечислила неочевидные причины снижения сексуального влечения у мужчин

Врач Зои Уильямс: либидо может снижаться из-за побочных действий лекарств

Фото: unsplash

Кардиолог, хирург и врач общей практики из лондонской клиники Зои Уильямс перечислила неочевидные причины снижения сексуального влечения у мужчин. Отвечая на вопрос пациента с низким либидо, она детально рассказала о проблеме изданию The Sun.

«Последние полтора года у меня проблемы с сексуальным возбуждением, — рассказал 43-летний мужчина. — Не могу даже объяснить ощущения, которые испытываю с женщиной. В постели я не испытываю эмоций. Я физически здоров, но принимаю лекарства от повышенного давления. Могут ли они быть причиной моего упадка сил?»

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«Есть много потенциальных причин для снижения либидо: стресс, тревога, истощение, общение или другие изменения в отношениях, — объяснила Зои Уильямс. — Это может быть вызвано более низким, чем обычно, уровнем тестостерона, другими проблемами со здоровьем или побочным действием лекарств».

Эксперт ответила, что потеря либидо или полового влечения — очень распространенная проблема, затрагивающая многих мужчин и женщин.

Врач напомнила, что с этой деликатной проблемой обязательно нужно отправляться к врачу, который решит, нужно ли назначать анализ крови на уровень гормонов и другие исследования.

Ранее гинеколог Ирина Грабовская назвала неявную причину снижения желания заняться сексом у женщин. Оказалось, что слабые мышцы тазового дна снижают либидо у женщин. И эта проблема требует медикаментозного вмешательства.

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Вера Владзиевская
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