Якобы показавший пенис Памеле Андерсон Тим Аллен разочаровался в ее памяти

Якобы показавший пенис Памеле Андерсон Тим Аллен сказал, что разочарован ее памятью

Актер и комик Тим Аллен, который якобы показал пенис модели и актрисе Памеле Андерсон, заявил о разочаровании в памяти актрисы. Об этом пишет New York Post.

Аллен раскритиковал Андерсон через несколько дней после того, как бывшая модель Playboy заявила, что он показал ей пенис во время съемок в ситкоме «Большой ремонт» в 1991 году. «Она была отличным сотрудником, скажу я вам. Она веселая девушка», — подчеркнул актер.

«Все любили ее, но все в ABC немного разочарованы ее памятью, скажем так. Все мы в Disney/ABC, на самом деле», — добавил он, при этом отметив, что Андерсон «хорошая девчонка».

При этом источник, близкий к ситуации, сообщил изданию, что официальных разговоров по поводу комментариев актрисы не было.

Ранее Андерсон выступила в защиту Аллена, на которого пожаловалась в своих мемуарах «Любовь к Памеле». По словам актрисы, она не думает, что у актера были «плохие намерения». «Тим — комик, его работа — преступить черту. Я уверена, что у него не было плохих намерений», — сказала она.

