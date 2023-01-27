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15:43, 27 января 2023Культура

Памела Андерсон выступила в защиту якобы показавшего ей пенис Тима Аллена

Памела Андерсон выступила в защиту актера Тима Аллена, который якобы показал ей пенис

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Модель и актриса Памела Андерсон выступила в защиту актера и комика Тима Аллена, который якобы показал ей пенис, когда актрисе было 23 года. Об этом сообщает Variety.

По словам Андерсон, она не думает, что у Аллена были «плохие намерения». «Тим — комик, его работа — преступить черту. Я уверена, что у него не было плохих намерений», — написала актриса в письме редакции журнала. Она также назвала себя «не очень критичным человеком».

При этом она отметила, что времена изменились. «Сомневаюсь, что кто-то будет пробовать это после #MeToo. Это новый мир», — добавила Андерсон.

Ранее модель пожаловалась на комика в своих мемуарах «Любовь к Памеле». По словам Андерсон, в 1991 году во время съемок в ситкоме с Алленом «Большой ремонт», актер показал ей свой пенис. «В первый день съемок я вышла из своей гримерки, а Тим был в коридоре в своем халате», — написала она. Затем, по словам актрисы, Аллен распахнул халат и предстал перед ней абсолютно голым.

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Варвара Кошечкина
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