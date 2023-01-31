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08:18, 31 января 2023Путешествия

Пилот заподозрил стюардессу в приеме наркотиков в полете и сдал ее полиции

Полиция арестовала стюардессу British Airways по подозрению в приеме наркотиков

Фото: Mark Cosgrove / Globallookpress.com

Стюардесса авиакомпании British Airways была арестована после жалобы пилота, который заметил неадекватное поведение члена экипажа во время полета. Об этом пишет Daily Mail.

Капитан воздушного судна, которое следовало по маршруту с острова Гран-Канария (Канарские острова) в Лондон (Великобритания), позвонил в полицию во время полета и сообщил, что одна из стюардесс «не в состоянии работать и общаться с пассажирами». Пилот заподозрил, что бортпроводница приняла наркотики или была в состоянии алкогольного опьянения.

После приземления самолета на борт поднялись представители полиции, которые заставили 41-летнюю стюардессу сдать тест на алкоголь — полученные результаты подтвердили опасения пилота. На время расследования бортпроводницу временно отстранили от работы: сейчас выясняется, находилась ли женщина во время рейса под действием наркотиков класса А.

Ранее в январе в международном аэропорту Шереметьево водитель телескопического трапа, который находился в состоянии наркотического опьянения, протаранил лайнер и впал в кому.

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Дарья Рыбак
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