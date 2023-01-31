Глава Минобороны Британии признался в отсталости армии

Глава Минобороны Британии Уоллес признал, что армия страны отстает от других

Британская армия действительно нуждается в инвестициях, а сама страна отстала от других коллег в военной сфере, признал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Его цитату приводит Sky News.

Уоллес, впрочем, напомнил, что правительство уже инвестировало 34 миллиарда фунтов стерлингов в план оснащения армии до 2033 года. «Критические замечания вроде "это должно произойти сейчас" наталкиваются на то, что такие вещи "не происходят сейчас". Нет волшебной палочки, нет заводов, где вы просто нажимаете кнопки и производство идет», — подчеркнул министр.

Кроме того, он призвал не забывать о том, что отсталость британской армии относительна. Почти непрерывные производственные линии могут поддерживать только Китай и Соединенные Штаты, напомнил Уоллес.

Слова министра прозвучали после того, как Sky News со ссылкой на источники сообщил: некий американский генерал в частном порядке сказал Уоллесу, что вооруженные силы Великобритании больше не считаются боевой силой высшего уровня.