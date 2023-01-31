Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:55, 31 января 2023Мир

Глава Минобороны Британии признался в отсталости армии

Глава Минобороны Британии Уоллес признал, что армия страны отстает от других

Фото: Sharon Floyd / Reuters

Британская армия действительно нуждается в инвестициях, а сама страна отстала от других коллег в военной сфере, признал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Его цитату приводит Sky News.

Уоллес, впрочем, напомнил, что правительство уже инвестировало 34 миллиарда фунтов стерлингов в план оснащения армии до 2033 года. «Критические замечания вроде "это должно произойти сейчас" наталкиваются на то, что такие вещи "не происходят сейчас". Нет волшебной палочки, нет заводов, где вы просто нажимаете кнопки и производство идет», — подчеркнул министр.

Кроме того, он призвал не забывать о том, что отсталость британской армии относительна. Почти непрерывные производственные линии могут поддерживать только Китай и Соединенные Штаты, напомнил Уоллес.

Слова министра прозвучали после того, как Sky News со ссылкой на источники сообщил: некий американский генерал в частном порядке сказал Уоллесу, что вооруженные силы Великобритании больше не считаются боевой силой высшего уровня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
НАТО обвинили в прямой конфронтации с Россией
В Петербурге мужчина попал в реанимацию после драки с бойцом
В Израиле спрогнозировали массовый поток медтуристов из России в 2023 году
В Госдуме предложили создать центр психологической помощи для участников СВО
Недружественная страна начала скупать дешевый российский уголь
Переехавшая в Турцию блогерша заявила о планах вернуться в Россию
Житель Москвы обманул гендиректора из Алтайского края на 78 миллионов рублей
Россияне стали чаще обращаться к дизайнерам
Обнаружен механизм неуязвимости рака печени
Мужчина приехал на похороны матери и был убит родным братом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.