В России разработали эскизный проект системы «Гонец»

В России завершили эскизное проектирование спутниковой системы связи «Гонец-М1»

Технический облик группировки нового поколения спутниковой системы связи «Гонец-М1» разработали в ходе эскизного проектирования. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании «Спутниковая система "Гонец"» Павел Черенков.

«Эскизный проект — очень важный этап в создании любой спутниковой системы. Наверное, самое близкое по значению словосочетание, которое отражает смысл этого этапа, — "технический облик". И он прорабатывается в отношении ко всем составным частям космического и наземного сегментов», — сказал Черенков. Он уточнил, что эскизный проект включает конструкторские расчеты, виртуальное моделирование, проработку схемотехники, подбор элементной базы, создание «модели абонента» и другие задачи.

Гендиректор уточнил, что физическое изготовление компонентов группировки пока не стартовало, при этом над системой и ее элементами провели глубокую проектную работу. Эскизное проектирование, которое заняло чуть более двух лет, завершено. Следующим шагом станет разработка конструкторской документации и изготовление опытных образцов спутников, наземных станций и абонентских устройств. После этого начнется этап летных испытаний, в ходе которых отработают заложенные решения. Если демонстрационные аппараты подтвердят заложенные требования, они будут использоваться в постоянно действующей орбитальной группировке.

Отмечается, что низкоорбитальная система «Гонец» нового поколения предоставит связь в труднодоступных местах, включая Арктику, и обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. Это позволит передавать в онлайн-режиме данные с любых объектов, включая подвижные. В группировку спутников планируют включить 28 аппаратов на низкой околоземной орбите.

Ранее Черенков заявил, что группировка «Гонец-М1» обеспечит абонентов телефонной и транкинговой связью. Также она позволит выходить на небольших скоростях в интернет.