Туристам предложили бесплатно покататься на горных лыжах в регионе России

В горнолыжном комплексе «Высокогорье» в Чите устроят бесплатное катание для туристов

Отечественным туристам предложили бесплатно покататься на горных лыжах и сноубордах в регионе России — в Чите для отдыхающих устроят бесплатные катания. Об этом пишет «АиФ.ру».

На горнолыжной трассе комплекса «Высокогорье» вечером во вторник, 31 января, подъемник для горнолыжников и сноубордистов будет работать бесплатно.

«На горе с 18:00 до 20:00 будет открыт турникет, организован салют и бесплатное катание в честь дня рождения человека, давшего свет нашей горе — памяти Вадима Альбертовича Самуилова», — говорится в публикации. Также в этот день на территории горнолыжного комплекса планируется повесить сноубордическую доску Самуилова.

Ранее сообщалось, что россияне в 2022 году начали больше тратить на горнолыжный отдых, самыми востребованными направлениями для зимних отпусков оказались Турция, Грузия, Черногория и Шерегеш.