Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Кадыров показал видео отправки новой группы добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев в зону специальной военной операции (СВО). Видео с добровольцами, готовящимися к отправке в аэропорту Грозного, он показал в своем Telegram-канале.

По сообщению Кадырова, перед отправкой в зону СВО группа добровольцев прошла обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе.

«Наши добровольцы получают не только прекрасную военную подготовку, но и все необходимое: полные комплекты боевой экипировки, включая бронежилеты, аптечки, разгрузочные системы, комплекты одежды, обмундирование», — заявил глава Чеченской республики.

Кадыров также отметил, что перед тем как оказаться на передовой, добровольцы пройдут третий и второй рубежи.

Ранее сообщалось, что снабжение добровольческих формирований, участвующих в СВО, оружием, техникой и продовольствием захотели передать Минобороны России.