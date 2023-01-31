Ивлеева пожаловалась на удаление ее откровенных фото из Instagram

Телеведущая Ивлеева пожаловалась на то, что Instagram удалил ее фото с блогершей Саевой

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева пожаловалась на то, что Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) удалил ее откровенные фотографии с тиктокершей Диной Саевой. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«Ну что же, инст снова снес фото. С учетом того, какие фото гуляют в сети, мне кажется это странным», — написала Ивлеева. Она предположила, что соцсеть также могла удалить ее контент из-за жалоб подписчиков. Вместе с тем телеведущая заявила, что у нее есть «более крутые» снимки, которые она намерена публиковать на другой площадке.

Ивлеева выложила откровенные фотографии с Саевой в Instagram 29 января. На снимках девушки позировали в нижнем белье красного цвета, белых митенках и меховых шапках. Вскоре после публикации пост пропал со страницы Ивлеевой.

Весной 2021 года Instagram удалил обнаженное фото телеведущей, сделанное для журнала Playboy. Ивлеева, комментируя исчезновение снимка, заявила, что в соцсети присутствует множество более откровенных фотографий. Впоследствии пост был восстановлен.

Ранее стало известно, что в корпорации Meta задумались о том, чтобы разрешить публикацию фотографий обнаженной женской груди в Instagram и Facebook (соцсеть запрещена в России). По информации Guardian, наблюдательный совет Meta, в состав которого входят ученые, политики и журналисты, выступил за пересмотр правил модерации откровенного контента.