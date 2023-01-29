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15:37, 29 января 2023Ценности

Ивлеева и Саева показали откровенные фото в белье и красных шапках

Российские блогерши Ивлеева и Саева показали откровенные фото в белье и красных шапках

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские блогерши Анастасия Ивлеева и Дина Саева показали откровенные кадры с совместной фотосессии в белье и красных меховых шапках. Фотографии появились в воскресенье, 29 января, на странице Ивлеевой в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской).

На кадрах знаменитости запечатлены в нижнем белье красного цвета и белых митенках. У обеих на голове также красная меховая шапка. На момент написания новости снимки со страницы Ивлеевой уже удалены.

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Варвара Кошечкина
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