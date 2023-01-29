Ивлеева и Саева показали откровенные фото в белье и красных шапках

Российские блогерши Ивлеева и Саева показали откровенные фото в белье и красных шапках

Российские блогерши Анастасия Ивлеева и Дина Саева показали откровенные кадры с совместной фотосессии в белье и красных меховых шапках. Фотографии появились в воскресенье, 29 января, на странице Ивлеевой в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской).

На кадрах знаменитости запечатлены в нижнем белье красного цвета и белых митенках. У обеих на голове также красная меховая шапка. На момент написания новости снимки со страницы Ивлеевой уже удалены.