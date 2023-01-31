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20:43, 31 января 2023Бывший СССР

Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана

Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская сторона выразила готовность организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора. Отмечается, что лидеры затронули тему гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате блокады Азербайджаном коридора. Премьер подчеркнул важность осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления.

26 января президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван во лжи о блокировке Лачинского коридора. Он также заявил о важности прекращения незаконной добычи полезных ископаемых «на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы».

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Виктория Кондратьева
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