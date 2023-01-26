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13:41, 26 января 2023Бывший СССР

Азербайджан обвинил Армению во лжи о блокировке Лачинского коридора

Президент Азербайджана Алиев обвинил Армению во лжи о блокировании Лачинского коридора

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Армении во лжи о блокировке Лачинского коридора. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Алиева, заявления армянской стороны «лживы и абсурдны». По линии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста, утверждает он, обеспечивается перевозка грузов гражданского назначения — с 12 декабря по дороге Лачин - Ханкенди в обоих направлениях проехали около тысячи транспортных средств.

При этом президент Азербайджана отметил важность прекращения незаконной добычи полезных ископаемых «на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы». Алиев заявил о необходимости постоянного мониторинга месторождений азербайджанской стороной.

12 декабря 2022 года стало известно, что азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Они потребовали прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых непризнанной республики.

По мнению армянских властей, Баку пытается добиться «исхода армян» из Нагорного Карабаха, доведя до предела экономическое и психологическое давление на местных жителей.

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Алевтина Запольская
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