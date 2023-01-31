Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:46, 31 января 2023Бывший СССР

Пашинян и Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора

Премьер Армении Пашинян и президент России Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора

Фото: Никита Новак / NEWS.ru / TACC

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

Отмечается, что лидеры затронули тему гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате блокады Азербайджаном коридора. Премьер подчеркнул важность осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления.

«В этом контексте упоминалась деятельность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе», — указали в пресс-службе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Армении во лжи о блокировке Лачинского коридора. По мнению Алиева, заявления армянской стороны «лживы и абсурдны». По линии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста, утверждает он, обеспечивается перевозка грузов гражданского назначения — с 12 декабря по дороге Лачин - Ханкенди в обоих направлениях проехали около тысячи транспортных средств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста Александра Невзорова
Россиянина задержали за убийство приятеля ударом ножа в грудь во время застолья
Публичная истерика пассажира с катанием по полу в аэропорту попала на видео
США ввели санкции против Ирана за содействие России
Официантка перепутала сок с моющим средством и отправила в больницу гостей кафе
OnlyFans снова заработал в России
Мебель от поставщиков IKEA начали продавать в OBI
В Азербайджане заявили о раскрытии иранской разведывательной сети
Раскрыта опасность бактерицидных ультрафиолетовых ламп
Центробанк назвал главные угрозы для российской экономики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.