Пашинян и Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора

Премьер Армении Пашинян и президент России Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

Отмечается, что лидеры затронули тему гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате блокады Азербайджаном коридора. Премьер подчеркнул важность осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления.

«В этом контексте упоминалась деятельность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе», — указали в пресс-службе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти Армении во лжи о блокировке Лачинского коридора. По мнению Алиева, заявления армянской стороны «лживы и абсурдны». По линии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста, утверждает он, обеспечивается перевозка грузов гражданского назначения — с 12 декабря по дороге Лачин - Ханкенди в обоих направлениях проехали около тысячи транспортных средств.

