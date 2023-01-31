Девушка пожаловалась на ревность бойфренда из-за ее секса с другим

Mirror: состоящая в полиаморных отношениях девушка столкнулась с ревностью партнера

Состоящая в полиаморных отношениях жительница Великобритании столкнулась с ревностью партнера из-за секса с другим, что стало для нее проблемой. Ее историю рассказала эксперт по отношениям Колин Нолан в авторской колонке для издания Mirror.

Девушка рассказала Нолан, что почти два года встречается с парнем. «Мне чуть за 20, и меньше двух лет назад я познакомилась с ним. Но он живет в Ирландии, поэтому мы не можем видеться каждый день», — пожаловалась она.

Автор письма призналась, что у нее и бойфренда большие планы: они хотят пожениться, когда их карьеры станут стабильными. А пока они встречаются по выходным, и то не каждый раз.

У нас был молчаливый уговор, что, пока мы живем порознь, можем встречаться еще с кем-то. И у меня есть друг, с которым я иногда сплю состоящая в полиаморных отношениях девушка

Однако однажды парень решил сделать любимой сюрприз и приехал к ней из Ирландии без предупреждения. Дома у избранницы он застал другого мужчину, что его сильно огорчило. «Я не понимаю, почему он на меня злится. У нас же был уговор. Выходные прошли ужасно, он постоянно упрекал меня за секс с другим», — высказалась девушка. Она поинтересовалась у Нолан, как ей теперь поступить.

Эксперт по отношениям внесла ясность: в 99 процентах случаев один из партнеров-полиаморов начинает ревновать или обижаться, когда сталкивается с реальностью. По ее словам, тем, кто живет на расстоянии от партнера, легче управлять полиаморными отношениями.

Вы правы, он не должен злиться на вас, потому что вы оба согласились встречаться с другими людьми Колин Нолан эксперт по отношениям

Нолан назвала сложившуюся ситуацию переломным моментом в отношениях молодых людей. «Этот случай заставит вас решить, хотите ли вы продолжать отношения. Но договоренности не будут работать на расстоянии в долгосрочной перспективе», — прокомментировала она.

Эксперт по отношениям призвала молодого человека остыть, а после обсудить с избранницей возможность жить вместе. Нолан отметила, что для любящей пары это самое лучшее время, чтобы решиться на перемены.

Ранее Колин Нолан рассказала, как поступать женщинам, боящимся развода из-за детей. Она отметила, что брак с ненавистным мужчиной нельзя сохранять.