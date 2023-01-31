В Совфеде прокомментировали отказ Байдена поставлять F-16 Украине

Сенатор Пушков призвал США повлиять на союзников, чтобы не допустить поставки F-16 Украине

США должны использовать влияние на союзников, чтобы исключить поставки истребителей F-16 Украине, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале.

Российский сенатор предупредил о возможном возникновении «крайне опасного витка эскалации». Заявление президента США Джо Байдена об отказе Вашингтона поставлять F-16 украинским войскам не поможет избежать эскалации, уверен Пушков. «США не только должны жестко придерживаться этой позиции, но и использовать свое влияние на союзников», — прокомментировал он.

Член Совета Федерации призвал американское руководство повлиять на союзников и исключить любые отправки F-16 Украине.

Ранее Байден заявил, что американская сторона не будет передавать украинским военным истребители F-16. При этом Пентагон допускал отправку боевых самолетов Киеву.