Публичная истерика пассажира с катанием по полу в аэропорту попала на видео
Обезумевший от горя пассажир закатил истерику в аэропорту после новости о пропаже четырех своих собак. Инцидент попал на видео, на ставший популярным в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.
Заводчик собак из Бразилии Жоао Паулу де Коста (Joao Paulo de Costa) летел к друзьям в Швейцарию со своими пятью спаниелями с собачьего конкурса красоты с Филиппин с остановкой в Стамбуле. В турецком аэропорту мужчина узнал, что его рейс в Европу отменен — когда он захотел забрать четырех питомцев, которые путешествовали в багажном отделении, ему сообщили, что авиакомпания не может найти собак.
Пассажир устроил публичную истерику в аэропорту Стамбула: мужчина начал кричать в лицо сотрудникам авиагавани, что пропавшие собаки были его детьми, и слезно просить немедленно найти питомцев. В какой-то момент мужчина в отчаянье упал на пол и начал по нему кататься.
В конце концов ситуация разрешилась — авиакомпания нашла четырех спаниелей и вернула их владельцу.