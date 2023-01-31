«Спартак» взыскал с бывшего гендиректора 92 миллиона рублей

«Спартак» взыскал с бывшего гендиректора Шамиля Газизова 92 миллиона рублей

Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск московского «Спартака» к бывшему гендиректору Шамилю Газизову. Об этом РИА Новости рассказала юрист красно-белых Елена Чауча.

Клуб взыскал с функционера 92 миллиона рублей. По словам Чаучи, такую сумму Газизов присвоил себе в день увольнения из команды. «Когда издали приказ, он платежным поручением отправил себе деньги, указав, что это зарплата за декабрь. Мы обратились с взысканием 81 миллиона плюс 10 с лишним миллионов за пользование чужими средствами», — рассказала юрист.

Представительница «Спартака» добавила, что ждет от Газизова обжалования решения суда. «Если решение вступит в законную силу, по итогу клуб пойдет взыскивать средства. Если они не смогут быть выплачены, мы будем банкротить», — заявила Чауча.

Газизов работал в «Спартаке» в должности генерального директора с июля по декабрь 2020 года. Летом прошлого года Верховный суд Республики Башкортостан отклонил иск функционера к «Спартаку», в котором тот требовал признать свое увольнение незаконным и выплатить ему 86 миллионов рублей.