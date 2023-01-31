Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
0:0
1-й сет
live
Анна Блинкова
Лион
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 2-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:10, 31 января 2023Спорт

«Спартак» взыскал с бывшего гендиректора 92 миллиона рублей

«Спартак» взыскал с бывшего гендиректора Шамиля Газизова 92 миллиона рублей
Шамиль Газизов

Шамиль Газизов. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск московского «Спартака» к бывшему гендиректору Шамилю Газизову. Об этом РИА Новости рассказала юрист красно-белых Елена Чауча.

Клуб взыскал с функционера 92 миллиона рублей. По словам Чаучи, такую сумму Газизов присвоил себе в день увольнения из команды. «Когда издали приказ, он платежным поручением отправил себе деньги, указав, что это зарплата за декабрь. Мы обратились с взысканием 81 миллиона плюс 10 с лишним миллионов за пользование чужими средствами», — рассказала юрист.

Представительница «Спартака» добавила, что ждет от Газизова обжалования решения суда. «Если решение вступит в законную силу, по итогу клуб пойдет взыскивать средства. Если они не смогут быть выплачены, мы будем банкротить», — заявила Чауча.

Газизов работал в «Спартаке» в должности генерального директора с июля по декабрь 2020 года. Летом прошлого года Верховный суд Республики Башкортостан отклонил иск функционера к «Спартаку», в котором тот требовал признать свое увольнение незаконным и выплатить ему 86 миллионов рублей.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Парламент Турции отказался одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Минобороны России заявило о взятии под контроль Благодатного в ДНР
Украину призвали расследовать использование запрещенных мин в Изюме
Игорь Николаев опроверг госпитализацию с инфарктом
Названы регионы-лидеры по выдаче ИТ-ипотеки
Раскрыты самые распространенные ошибки путешествующих самолетом туристов
США начали подготовку к войне с Россией в Арктике
На всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога
Россиянку задержали за антивоенную надпись в кабинке женского туалета ТЦ
Турция назвала условие одобрения заявки Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.