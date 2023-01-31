Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:27, 31 января 2023Бывший СССР

Командование ВСУ заявило о взрыве на предприятии в Сумской области

Командование ВСУ заявило о взрыве на одном из предприятий в Сумской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На территории одного из госпредприятий Сумской области произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщило оперативное командование украинских войск «Север».

Уточняется, что, предварительно, в городе Шостка ракета попала в промышленное здание. Повреждены крыша, перекрытия и окна объекта.

Ранее в результате обстрела со стороны Украины пострадала инфраструктура крупного сталепроволочного-канатного завода «Силур» в Харцызске. Огонь вели из РСЗО HIMARS. На территорию завода упали шесть ракет. Погибших и раненых не было.

22 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превращают заводы Запорожья в военные бункеры, намереваясь использовать их по сценарию «Азовстали». Он пояснил, что украинское командование осознает, что город Запорожье перейдет под контроль российских войск, поэтому готовит город к уличным боям.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США увидели возвращение внешней торговли России к досанкционному уровню
Экс-премьер Молдавии подтвердил подлинность слитых в сеть переписок чиновников
Швеция назвала «прохладными» отношения с Турцией
Названа причина падения цен на вторичную недвижимость в Москве
В ЛНР рассказали о брошенных ВСУ телах украинских военных в Соледаре
Командование ВСУ заявило о взрыве на предприятии в Сумской области
МОК назвал недоступный для россиян вариант допуска к турнирам
Репертуар российских театров решили соотнести со школьной программой
На Украине предложили оборудовать специальные бомбоубежища для депутатов
Российский сенатор ответил на обвинения США по ДСНВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.