Командование ВСУ заявило о взрыве на предприятии в Сумской области

Командование ВСУ заявило о взрыве на одном из предприятий в Сумской области

На территории одного из госпредприятий Сумской области произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщило оперативное командование украинских войск «Север».

Уточняется, что, предварительно, в городе Шостка ракета попала в промышленное здание. Повреждены крыша, перекрытия и окна объекта.

Ранее в результате обстрела со стороны Украины пострадала инфраструктура крупного сталепроволочного-канатного завода «Силур» в Харцызске. Огонь вели из РСЗО HIMARS. На территорию завода упали шесть ракет. Погибших и раненых не было.

22 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превращают заводы Запорожья в военные бункеры, намереваясь использовать их по сценарию «Азовстали». Он пояснил, что украинское командование осознает, что город Запорожье перейдет под контроль российских войск, поэтому готовит город к уличным боям.