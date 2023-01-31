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19:50, 31 января 2023Россия

Тело семилетней девочки нашли в Подмосковье

В Подмосковье нашли тело провалившейся под лед Клязьмы семилетней девочки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тело семилетней девочки нашли в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Сообщается, что девочка провалилась под лед реки Клязьмы, ее поиски продолжались несколько суток — с 29 января..

«Семилетняя девочка, одна, без сопровождения взрослых ушла в гости к подруге, а затем на обратном пути, выйдя на покрытую льдом поверхность реки Клязьма, провалилась», — рассказала Врадий.

В Следственном управлении СК по Московской области добавили, что по факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.

Ранее сообщалось, что в Баргузинском районе Бурятии спасатели нашли подо льдом озера Байкал тело пропавшего на снегоходе мужчины.

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Марк Леонов
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