Тело семилетней девочки нашли в Подмосковье
Тело семилетней девочки нашли в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Сообщается, что девочка провалилась под лед реки Клязьмы, ее поиски продолжались несколько суток — с 29 января..
«Семилетняя девочка, одна, без сопровождения взрослых ушла в гости к подруге, а затем на обратном пути, выйдя на покрытую льдом поверхность реки Клязьма, провалилась», — рассказала Врадий.
В Следственном управлении СК по Московской области добавили, что по факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.
Ранее сообщалось, что в Баргузинском районе Бурятии спасатели нашли подо льдом озера Байкал тело пропавшего на снегоходе мужчины.