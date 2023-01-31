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19:57, 31 января 2023Мир

На Украине задумались о включении польского языка в список экзаменов в школе

Власти Украины задумались о включении польского языка в список выпускных экзаменов в школе

Фото: Anadolu Agency / Getty Images

Власти Украины задумались о включении польского языка в список выпускных экзаменов в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство интеграции страны.

По словам министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, экзамен необходим для «интеграции в европейское пространство». «Украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня», — заявила она.

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Виктория Кондратьева
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