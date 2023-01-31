На Украине задумались о включении польского языка в список экзаменов в школе

Власти Украины задумались о включении польского языка в список выпускных экзаменов в школе

Власти Украины задумались о включении польского языка в список выпускных экзаменов в школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство интеграции страны.

По словам министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, экзамен необходим для «интеграции в европейское пространство». «Украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня», — заявила она.

