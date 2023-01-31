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19:27, 31 января 2023Мир

США приготовили очередной пакет военной помощи Украине

Белый дом может скоро объявить об очередном пакете военной помощи для Украины

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США приготовили очередной пакет военной помощи Украине, о чем вскоре могут объявить официально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Оливию Далтон.

«Полагаю, что мы скоро сможем объявить о новом пакете помощи [Украине] в сфере безопасности», — сказала она.

20 января Пентагон объявил еще об одном пакете военной помощи Украине. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, шесть командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявлял, что военная помощь Запада призвана помочь Украине перейти в наступление против российских сил.

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Варвара Кошечкина
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