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09:47, 31 января 2023Наука и техника

В Антарктиду привезли комплекс для выращивания арбузов

«Известия»: на антарктическую станцию «Восток» привезли комплекс для выращивания арбузов

Фото: Никита Назаров / РИА Новости

На антарктическую станцию «Восток» с помощью санно-гусеничного поезда привезли фитокомплекс для выращивания арбузов и огурцов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на геофизика и магнитолога Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Андрея Теплякова.

Само оборудование было разработано в Агрофизическом институте в Петербурге. Доставка груза от прибрежной антарктической станции до точки назначения на станции «Восток» заняла около 50 часов. После строительных и буровых работ начнется эксперимент по выращиванию ягод и овощей. В качестве образцов были отобраны перспективные российские и зарубежные сорта скороспелых арбузов.

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Сама технология представляет собой специальный комплекс питательных составов для растений и светодиодное освещение, заменяющее солнечный свет. Кроме того, фитокомплекс не подразумевает присутствие грунта, вместо этого используется особый материал, поддерживающий корневую систему. В сумме это позволит продуктам иметь такой же вкус и аромат, как у выращенных в естественных условиях плодов.

Первые растения по этой технологии на «Востоке» появились три года назад, а в прошлом году удалось собрать около 30 килограммов помидоров и девять килограммов сладких перцев.

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Елена Апазиди
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