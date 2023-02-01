В США оценили военные поставки на Украину в 27 миллиардов долларов

WSJ: США выделили 27 миллиардов долларов военной помощи Киеву

Размер военной помощи США Украине достиг уже 27 миллиардов долларов, однако это пока не привело к буму среди военных подрядчиков Пентагона. Как отмечает газета The Wall Street Journal, оборонные предприятия не справляются с объемами работы и страдают из-за сбоев в цепочке поставок, жесткого рынка труда и затяжного процесса закупок вооружений.

По данным газеты, производители изо всех сил пытаются отреагировать на спрос, но не могут. В частности, между заявлениями Пентагона о размере военной помощи Украине и тем, сколько он фактически тратит на закупки оружия у компаний, есть разрыв. Например, пока оборонное ведомство США заключило контрактов с производителями вооружений менее чем на 10 миллиардов долларов.

Кроме того, на Украине высокие темпы расходования боеприпасов. Например, уже к декабрю Киев потратил то, что производили в США в течение 13 лет, утверждает исполнительный директор Raytheon Грег Хейс.

Как говорил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, военная помощь Запада призвана помочь Украине перейти в наступление против российских сил. Он считает, что обучение украинских военнослужащих в США и других западных стран поможет усилить тактику ВСУ, повысить их боевую слаженность.

