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10:26, 1 февраля 2023Мир

В США оценили военные поставки на Украину в 27 миллиардов долларов

WSJ: США выделили 27 миллиардов долларов военной помощи Киеву
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Staff Sgt. Marco Gomez / Globallookpress.com

Размер военной помощи США Украине достиг уже 27 миллиардов долларов, однако это пока не привело к буму среди военных подрядчиков Пентагона. Как отмечает газета The Wall Street Journal, оборонные предприятия не справляются с объемами работы и страдают из-за сбоев в цепочке поставок, жесткого рынка труда и затяжного процесса закупок вооружений.

По данным газеты, производители изо всех сил пытаются отреагировать на спрос, но не могут. В частности, между заявлениями Пентагона о размере военной помощи Украине и тем, сколько он фактически тратит на закупки оружия у компаний, есть разрыв. Например, пока оборонное ведомство США заключило контрактов с производителями вооружений менее чем на 10 миллиардов долларов.

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Кроме того, на Украине высокие темпы расходования боеприпасов. Например, уже к декабрю Киев потратил то, что производили в США в течение 13 лет, утверждает исполнительный директор Raytheon Грег Хейс.

Как говорил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, военная помощь Запада призвана помочь Украине перейти в наступление против российских сил. Он считает, что обучение украинских военнослужащих в США и других западных стран поможет усилить тактику ВСУ, повысить их боевую слаженность.

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Виктория Кондратьева
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