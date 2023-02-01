В Кремле высказались о новом американском пакете помощи Киеву

Представитель Кремля Песков: новый американский пакет помощи Киеву не изменит хода событий

Очередной американский пакет помощи, предназначенный Киеву, не изменит хода событий и лишь спровоцирует рост эскалации. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения США поставлять Украине ракеты большей дальности, представителя Кремля цитирует ТАСС.

«Это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться», — заверил Песков, назвав жест Вашингтона прямым путем к нагнетанию напряженности и росту эскалации.

Ранее сообщалось, что США приготовили очередной пакет военной помощи Украине.