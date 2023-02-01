Посол Антонов рассказал о сферах сотрудничества России и США

Посол Антонов назвал ДСНВ и сотрудничество по космосу единственными поводами диалога с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и сотрудничество по космосу — единственные направления, по которым пока идет диалог с Соединенными Штатами. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«А что у нас осталось с американцами? Ну, пожалуй, можно назвать сегодня сотрудничество в космосе и договор по сокращению стратегических и наступательных вооружений», — отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что сотрудничество в этих сферах происходит «и то с изъянами».

Ранее Анатолий Антонов заверил, что Россия безукоризненно сохраняет приверженность целям Договора о стратегических наступательных вооружениях на протяжении всех лет, в отличие от Вашингтона.