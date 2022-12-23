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13:30, 23 декабря 2022Мир

Посол России в США заявил об эффективности диалога Вашингтона и Москвы

Посол Антонов: обмен заключенными между РФ и США доказал эффективность диалога двух стран

Фото: Tom Brenner / Reuters

Между Россией и США действительно есть канал общения по линии спецслужб, доказавший эффективность в этом году, когда были помилованы граждане РФ Константин Ярошенко и Виктор Бут. С таким мнением выступил посол России в США Анатолий Антонов в интервью ТАСС.

«Давайте вместе с вами дадим возможность работать нашим коллегам в тихой, спокойной атмосфере, без подталкивания их со стороны СМИ. Ведь главное для нас — положительный результат», — добавил он. Антонов также заявил, что Москва хочет вернуть всех россиян, находящихся под стражей в США. На сегодняшний день их насчитывается около 100.

По словам дипломата, МИД постоянно получает информацию об аресте граждан России в третьих странах по требованию США. Он уверен, что там их ждут «невыносимые тюремные условия, длительные, губительные для здоровья процедуры допроса, а затем многолетние тюремные заключения, которые серьезно подрывают физическое и психологическое состояние».

Процедура обмена Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России сообщили «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время. Президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и осужденного в России Пола Уилана, однако российские власти отказали ему в этом.

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Виктория Кондратьева
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