В МИД заявили о росте аппетита Зеленского из-за слов Макрона

Захарова: слова Макрона о поставках истребителей Киеву повышают аппетит Зеленского

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках истребителей Киеву вызывают рост «неуемного аппетита» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это какой-то абсурд. Президент Франции действительно уверен, что если будет поставляться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации?» — высказалась дипломат. Она подчеркнула, что западные вооружения используют в том числе для обстрелов гражданских объектов и убийств мирных граждан.