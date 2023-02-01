Генсек НАТО обсудил с главой МИД Японии Украину и антироссийские санкции

Генсек НАТО Столтенберг обсудил Украину и санкции против России с главой МИД Японии Хаяси

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой МИД Японии Есимасой Хаяси ситуацию на Украине и перспективу антироссийской санкционной политики. Об этом сообщает газета The Mainichi Shimbun со ссылкой на японское дипведомство.

«Стороны сошлись во мнении, что им как единомышленницам важно сохранять единство, продолжать вводить санкции против России и оказывать поддержку Украине», — подчеркнули в министерстве иностранных дел Японии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поездка генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азию вызвана желанием попытаться втянуть в конфликт на Украине Японию и Южную Корею.