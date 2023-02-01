Генсека НАТО обвинили в попытке втянуть Японию и Корею в конфликт на Украине

Захарова: генсек НАТО пытается втянуть в украинский конфликт Японию и Южную Корею

Поездка генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азию вызвана желанием попытаться втянуть в конфликт на Украине Японию и Южную Корею, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Дипломат отметила, что вовлечение упомянутых стран усугубит конфликт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу нужно больше друзей из-за растущего сотрудничества Китая и России. При этом он отметил, что сближение Пекина и Москвы представляют угрозу для Азии и Европы.