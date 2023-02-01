Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:47, 1 февраля 2023Мир

Генсека НАТО обвинили в попытке втянуть Японию и Корею в конфликт на Украине

Захарова: генсек НАТО пытается втянуть в украинский конфликт Японию и Южную Корею

Фото: Johanna Geron / Reuters

Поездка генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азию вызвана желанием попытаться втянуть в конфликт на Украине Японию и Южную Корею, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Дипломат отметила, что вовлечение упомянутых стран усугубит конфликт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу нужно больше друзей из-за растущего сотрудничества Китая и России. При этом он отметил, что сближение Пекина и Москвы представляют угрозу для Азии и Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин дал поручения после обстрелов Белгородской области
Захарова поддержала слова сестры Ким Чен Ына о вине США в конфликте на Украине
Дизайнер перечислила «удешевляющие» образ женские вещи и аксессуары
ФБР начало обыск в доме Байдена
Генсека НАТО обвинили в попытке втянуть Японию и Корею в конфликт на Украине
Raiffeisen Bank допустил уход из России
Названа дата рассмотрения членства СЖР в Международной федерации журналистов
Польшу заподозрили в желании направить ВСУ своих танкистов вместе с Leopard 2
Россияне увлеклись пробежками при температуре минус 50 и описали ощущения
Путин прокомментировал обстрелы российских регионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.