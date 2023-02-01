Женщина разбила сотруднице полиции голову камнем и обвинила в этом птицу

Жительница Ямайки ударила сотрудницу полиции камнем по голове и обвинила в этом птицу

На Ямайке судят местную жительницу, которая напала на сотрудницу полиции, разбила ей голову камнем, а потом заявила, что во всем виновата птица. Об этом сообщает Jamaica Star.

Шина Маккрэй попала под суд из-за инцидента, произошедшего 30 апреля 2022 года в городе Спаниш-Таун округа Сент-Кэтрин. Подсудимая подкралась к сотруднице правоохранительных органов со спины и ударила ее камнем по голове, нанеся серьезную рану. Во время заседания суда Маккрэй обвинила в случившемся некую птицу.

Женщина заявила, что «птица использовала крыло, чтобы направить камень в голову инспектора». Кроме того, Маккрэй утверждает, что у нее есть три свидетеля, способные подтвердить, что дела обстояли именно так.

Суд постановил отправить обвиняемую на психиатрическое освидетельствование, которое станет уже третьим. Результаты двух предыдущих освидетельствований были признаны неоднозначными. Следующее судебное заседание назначено на 6 февраля.

Ранее сообщалось, что Дина-Рэй Клейтон из города Монтего-Бей на Ямайке заговорила с британским акцентом после того, как попала в автоаварию. 36-летняя женщина попала в ДТП и получила тяжелейшие травмы в 2019 году.