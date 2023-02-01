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21:30, 1 февраля 2023Из жизни

Женщина разбила сотруднице полиции голову камнем и обвинила в этом птицу

Жительница Ямайки ударила сотрудницу полиции камнем по голове и обвинила в этом птицу

Фото: Sneha Cecil / Unsplash

На Ямайке судят местную жительницу, которая напала на сотрудницу полиции, разбила ей голову камнем, а потом заявила, что во всем виновата птица. Об этом сообщает Jamaica Star.

Шина Маккрэй попала под суд из-за инцидента, произошедшего 30 апреля 2022 года в городе Спаниш-Таун округа Сент-Кэтрин. Подсудимая подкралась к сотруднице правоохранительных органов со спины и ударила ее камнем по голове, нанеся серьезную рану. Во время заседания суда Маккрэй обвинила в случившемся некую птицу.

Женщина заявила, что «птица использовала крыло, чтобы направить камень в голову инспектора». Кроме того, Маккрэй утверждает, что у нее есть три свидетеля, способные подтвердить, что дела обстояли именно так.

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Суд постановил отправить обвиняемую на психиатрическое освидетельствование, которое станет уже третьим. Результаты двух предыдущих освидетельствований были признаны неоднозначными. Следующее судебное заседание назначено на 6 февраля.

Ранее сообщалось, что Дина-Рэй Клейтон из города Монтего-Бей на Ямайке заговорила с британским акцентом после того, как попала в автоаварию. 36-летняя женщина попала в ДТП и получила тяжелейшие травмы в 2019 году.

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Никита Савин
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