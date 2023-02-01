Врач назвала сигнализирующие о болезнях изменения в крови

Педиатр Никифорова: при простуде нужно обращать внимание на количество лейкоцитов в крови

При простуде нужно обращать внимание на количество лейкоцитов в крови. Об этом «Ленте.ру» рассказала педиатр, врач УЗИ Татьяна Никифорова.

Специалист отметила, что все показатели клинического анализа крови изменчивы. Их процентное соотношение в течение суток может меняться из-за стресса, физической активности, питания и других факторов. Тем не менее существует несколько важных маркеров, изменение которых явно сигнализирует о болезни.

При простуде, по словам Никифоровой, следует обратить внимание на количество лейкоцитов в крови. Они активируются, когда в организм попадает инфекция, и ликвидируют чужеродный объект. «Количество лейкоцитов в крови во время болезни меняется в зависимости от тяжести заболевания, степени болезнетворности самого возбудителя, и от самого вида микроорганизма (бактерия, вирус, грибки)», — объяснила врач.

Врач ориентируется на симптомы болезни, а анализ крови — второстепенный помощник. Почему? Потому что, порой у пациента клинические проявления бактериальной ангины, а то и хуже — пневмонии, а анализ крови приходит с незначительными отклонениями от нормы Татьяна Никифорова педиатр

Повышенный уровень нейтрофилов в крови сигнализирует, что, вероятнее всего, в организме протекает бактериальная инфекция, пояснила Никифорова. Число лимфоцитов растет при вирусных болезнях. Другие клетки, моноциты, производят биологические активные вещества, которые разрушают бактерии, вирусы, грибки. Повышенный уровень моноцитов в крови бывает чаще всего при бактериальной и вирусной инфекциях. При длительно протекающем инфекционном заболевании защитные силы организма ослабевают, резервные запасы истончаются, и происходит уменьшение числа лейкоцитов.

Стоит напомнить о неспецифическом маркере — СОЭ (скорость оседания эритроцитов), значение которого повышается в ответ на любой инфекционно-воспалительный процесс в организме Татьяна Никифорова педиатр

Никифорова рассказала, что на бланке общего анализа крови приводится относительное и абсолютное количество лейкоцитов. Относительное количество — это процентное содержание разных типов лейкоцитов в крови от их общего числа. Стоит одному из показателей слегка подрасти, как остальные автоматически уменьшаются. Поэтому, когда происходят даже незначительные отклонения в лейкоцитарной формуле, бланки анализа приобретают устрашающий вид.

Врач посоветовала не бить тревогу, если большинство показателей после анализа крови выделены красным цветом. По ее мнению, в таких случаях следует обратиться к специалисту и он поможет правильно интерпретировать результаты обследования.

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