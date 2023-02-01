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14:26, 1 февраля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе атаковали нефтепровод

Mash: ВСУ ударили «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По данным авторов канала, удар по российскому нефтепроводу был нанесен «Точкой-У». Предварительно, ракета упала близ нефтеперекачивающей станции «Новозыбков», никто не пострадал.

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Прибывшие на место саперы обнаружили, что упавшая ракета оставила двадцатиметровую воронку. Нефтепровод оказался незначительно поврежден, там временно нет электричества. Из-за атаки ВСУ эвакуировали персонал предприятия.

Днем ранее, 31 января, Украина атаковала Брянскую область дважды. Сначала губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз сообщил об атаке на село Ломаковка Стародубского муниципального, из-за которой оказались разрушены 17 домов. Затем ВСУ нанесли удар по Новозыбковскому городскому округу — в результате атаки было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах, пострадавших и разрушений гражданских объектов не было.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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