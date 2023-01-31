Брянскую область обстреляли второй раз за день
Губернатор Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли Брянскую область второй раз за день
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о втором за день обстреле региона в своем Telegram.
Как заявил Богомаз, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Новозыбковскому городскому округу. В результате атаки нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах, пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. На данный момент на месте произошедшего работают оперативные и аварийные службы.