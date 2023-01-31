Гладков заявил, что Белгородская область подверглась обстрелам два раза за полтора часа

Белгородская область подверглась обстрелам два раза за полтора часа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как рассказал Гладков, система ПВО сработала над Белгородским районом и Шебекинским округом. В результате были сбиты два снаряда. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Позже губернатор сообщил о еще одном массированном обстреле в том же районе. «Наша система ПВО отработала», — добавил он. По предварительным данным, в результате этой атаки пострадавших также нет.

30 января Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область два раза за день. В Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд упал на территорию промышленного предприятия. В поселке Первомайский было повреждено остекление частного домовладения.