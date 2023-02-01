В провинции Канады легализовали тяжелые наркотики

В Британской Колумбии легализовали хранение тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин

В самой западной провинции Канады, Британской Колумбии, стартовал эксперимент по снижению вреда от наркотических веществ. В рамках него легализовали хранение небольшого количества тяжелых наркотиков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что 31 января в Британской Колумбии вступил в силу закон о декриминализации личного хранения тяжелых наркотиков. Это случилось спустя четыре года после легализации употребления марихуаны «для развлечения».

Таким образом, в Британской Колумбии взрослые в возрасте 18 лет и старше, пойманные с менее чем 2,5 грамма сильнодействующих наркотиков, включая героин, морфин, фентанил, кокаин, метамфетамин и МДМА (известен под сленговым названием экстази), не будут подлежать уголовному преследования. Вместо этого правоохранители будут предлагать пройти социальные программы и лечение, если люди, потребляющие наркотики, попросят об этом.

Министр психического здоровья и зависимостей Британской Колумбии Дженнифер Уайтсайд пояснила, что употребление психоактивных веществ является проблемой здравоохранения, а не уголовной ответственности. По ее словам, новый закон позволит людям более комфортно обращаться за поддержкой. Она добавила, что декриминализация употребляющих наркотики людей устранит страх и стыд, связанные с употреблением таких веществ, вместо этого зависимые будут чувствовать себя в большей безопасности и смогут обратиться за жизненно важной поддержкой.

Эксперимент, связанный с лечением зависимости, психических расстройств, а также предотвращением передозировок, на который власти выделили 500 миллионов долларов, продлится три года.

В 2022 году сообщалось, что представители партии Зеленых в Германии предложили проект декриминализации в стране тяжелых наркотиков под названием «Право на кайф». В законопроекте речь идет о таких наркотических веществах, как кокаин, МДМА и амфетамины.