В Германии предложили «Право на кайф» с декриминализацией тяжелых наркотиков

Партия Зеленых в ФРГ предложила проект декриминализации тяжелых наркотиков «Право на кайф»

Представители партии Зеленых в Германии предложили проект декриминализации в стране тяжелых наркотиков под названием «Право на кайф». Об этом сообщает РИА Новости.

В законопроекте речь идет о таких наркотических веществах, как кокаин, МДМА и амфетамины. Авторы проекта сочли, что право на употребление наркотиков должно быть «само собой разумеющимся в таком свободном городе, как Берлин».

Инициатива вызвала волну критики со стороны представителей других политических сил. Так, глава ХДС в Берлине Кай Вегнер напомнил, что число летальных исходов, связанных с наркотиками, растет. «Это безумие, что государство ещё и поощряет употребление тяжелых наркотиков», — заключил он.

Сенатор по внутренним делам Берлина от партии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ирис Шпрангер высказала похожую точку зрения. «Я категорически против легализации даже небольших количеств сильнодействующих наркотиков», — рассказала она.

9 июля сообщалось, что закрытая вечеринка СДПГ с участием ее бывшего лидера — канцлера ФРГ Олафа Шольца — обернулась скандалом. Не менее восьми присутствовавших на мероприятии женщин пострадали от подмешанных им наркотиков и изнасилования.