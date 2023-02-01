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07:56, 1 февраля 2023Наука и техника

Приближающаяся к Земле зеленая комета пролетит максимально близко 1 февраля

Комета C/2022 E3 (ZTF) пролетит мимо Земли 1 февраля на минимальном расстоянии в 42 млн км

Фото: Dan Bartlett / Reuters

Открытая в марте 2022 года комета C/2022 E3 (ZTF) подойдет максимально близко к Земле в среду, 1 февраля. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что космическое тело пройдет в 42 миллионах километрах от Земли. По словам специалистов, в районах с минимальным световым загрязнением комету можно будет увидеть невооруженным глазом. Траектория ее полета лежит между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой. По мнению астрономов, длина газового хвоста кометы достигнет «ковша» Большой Медведицы. Еще одним благоприятным временем для наблюдения будет 10 февраля, когда комета приблизится к Марсу.

В последний раз C/2022 E3 (ZTF) пролетала недалеко от Земли 50 000 лет назад.

C/2022 E3 (ZTF) — долгопериодическая комета, которая была открыта в рамках астрономического обзора Zwicky Transient Facility в марте 2022 года, когда она проходила мимо Юпитера. Диаметр кометы оценивается в километр.

Ранее научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин рассказал, что такие кометы считаются достаточно редким явлением: подобные случаи бывают один-два раза в год, отметил Сурдин.

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Марина Совина
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