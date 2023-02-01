Российские войска ударили по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

Помощник главы ДНР Гагин сообщил об ударах по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

Российские войска нанесли удары по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшейся по трассе Часов Яр — Артемовск, сообщил помощник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что это единственный оставшийся маршрут снабжения ВСУ в Артемовске.

«Частично она уже контролируется, по ней уже наносились удары — по колоннам противника, которые везли снабжение», — сказал Гагин. Он также отметил, что, по его мнению, до сообщений о взятии трассы, а затем и самого Артемовска осталось немного времени.

Ранее полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что российские войска почти охватили Артемовск с трех сторон, выбивая подразделения ВСУ.