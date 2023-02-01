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12:51, 1 февраля 2023Россия

В Кремле оценили идею вознаграждения за уничтожение поставленной Украине техники

Представитель Путина Песков: вознаграждение подстегнет к уничтожению техники ВСУ
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вознаграждение, объявленное за уничтожение обещанных Западом Украине танков, подстегнет к уничтожению техники. Об этом заявил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, денежные выплаты приведут к тому, что число энтузиастов, желающих уничтожить технику, вырастет.

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«Что касается танков, будут жечь, конечно. Тем более если будут такие поощрительные меры», — оценили идею вознаграждения в Кремле.

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов подписал документ, согласно которому российские военнослужащие будут получать выплаты за уничтожение и захват поставленных Вооруженным силам Украины танков Leopard.

Согласно постановлению российского губернатора, за захват такого танка российским военным будет выплачиваться три миллиона рублей, а за уничтожение — один миллион. Кроме того, о планах награждать уничтоживших западные танки объявляли артисты и бизнесмены.

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Марк Леонов
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