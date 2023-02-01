Эрдоган высказался об участии в президентских выборах

Эрдоган заявил об отсутствии препятствий для его участия в выборах президента в 2023 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с телеканалом ТРТ высказался об участии в президентских выборах, которые пройдут в мае 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет никаких препятствий для [моего] повторного выдвижения [на пост президента Турции]. Я считаю эти дискуссии ненужными. Это попытки взбаламутить воду», — сказал он.

Ранее председатель Рабочей партии Турции Эркан Баш заявил, что Эрдоган не вправе баллотироваться на новый срок на выборах главы республики. «Выдвижение кандидатуры нашего президента на третий срок вопреки действующей конституции станет новой черной страницей в истории нашей демократии», — говорится в документе, который составил оппозиционный альянс шести партий по итогам встречи их лидеров.

Летом 2022 года Эрдоган выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения.