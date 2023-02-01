Эрдоган озвучил Финляндии условия для вступления в НАТО

Эрдоган: Турция положительно ответит на заявку Финляндии в НАТО при ее адекватной позиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с телеканалом TRT озвучил Финляндии условия для вступления в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается Финляндии, то, как я уже говорил, в процессе с Хельсинки у нас нет больших проблем», — заявил он.

По его словам, Анкара ответит положительно на заявку Хельсинки по членству в НАТО, если Финляндия займет адекватную позицию.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО, если Хельсинки подаст отдельную от Швеции заявку в альянс. По его словам, турецкий президент подтвердил эту позицию на недавней встрече с представителями молодежи.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в мае 2022 года, после начала СВО на Украине. Пока заявки отказываются одобрить лишь две страны-члена НАТО — Турция и Венгрия. Из-за недавних событий, когда в ходе демонстраций в Европе были сожжены копии Корана, Анкара может и вовсе отложить положительное решение, на что намекал Эрдоган.

