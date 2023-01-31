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13:58, 31 января 2023Мир

Турция назвала условие одобрения заявки Финляндии в НАТО

Чавушоглу заявил, что Турция может одобрить отдельную от Швеции заявку Финляндии в НАТО

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Анкара может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО, если Хельсинки подаст отдельную от Швеции заявку в альянс. Такое условие для положительного решения по этому вопросу назвал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

«С начала процесса относительно Финляндии мы сказали, что смотрим позитивно», — напомнил дипломат. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил эту позицию на недавней встрече с представителями молодежи. При этом Чавушоглу отметил, что НАТО хочет параллельного процесса вступления Хельсинки и Стокгольма в организацию.

«Эти две страны также придерживаются этой позиции. Если будет принято решение по отдельным заявкам, как это заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии», — резюмировал турецкий министр.

Ранее Чавушоглу заявил, что парламент Турции «в нынешних условиях» не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. «В основе идеи создания НАТО лежит обеспечение безопасности стран-членов блока. Кандидаты обязаны учитывать позицию Анкары в этой сфере», — подчеркнул он.

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Виктория Кондратьева
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