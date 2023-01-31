Парламент Турции отказался одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО

Парламент Турции отказался ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны «в нынешних условиях» не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы не можем сказать "да" их членству в НАТО, пока наши требования не будут выполнены... В основе идеи создания НАТО лежит обеспечение безопасности стран-членов блока. Кандидаты обязаны учитывать позицию Анкары в этой сфере», — отметил министр.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в мае прошлого года, после начала боевых действий на Украине. Пока заявки отказываются одобрить лишь две страны-члена НАТО — Турция и Венгрия. Из-за недавних событий, когда в ходе демонстраций в Европе были сожжены копии Корана, Анкара может и вовсе отложить положительное решение, на что намекал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.