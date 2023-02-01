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12:05, 1 февраля 2023Россия

Петербургскому депутату запретили заседать с флажком с буквой Z

Депутату от КПРФ Звереву запретили заседать в парламенте Петербурга с флажком с буквой Z

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Депутату от КПРФ Борису Звереву запретили заседать в парламенте Санкт-Петербурга с флажком с буквой Z. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации издания, Зверев на заседании ЗАКСа 1 февраля поставил на стол соответствующее изображение. На это обратил внимание депутат от «Яблока» Борис Вишневский. Он заявил, что действие Зверева противоречит регламенту, поскольку флажок не соответствует символике его партии.

Разрешить возникшее противоречие сумел спикер петербургского парламента Александр Бельский. Он попросил коммуниста убрать символ с Z. После этого рядом со Зверевым появился флажок КПРФ.

31 января сообщалось, что Бутырский суд Москвы избрал меру пресечения 23-летнему Филиппу Масловскому, который подозревается в поджоге автомобиля с символом Z и надписью «Своих не бросаем».

По ходатайству следователя мужчину взяли под стражу. Его арестовали на два месяца. Жителю столицы вменили статью 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога из хулиганских побуждений»).

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Анна Щербакова
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