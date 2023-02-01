Диетолог назвала полезные для худеющих жирные продукты

Диетолог Ирина Мансурова рассказала, что жирная рыба и сало полезны для здоровья худеющих

Свиное сало и жирная рыба полезны для здоровья худеющих людей, уверяет диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Необходимые в рационе продукты она назвала изданию aif.ru.

Мансурова рассказала, что все жиры разные, и некоторые из них необходимо включать в сбалансированную диету даже тем, кто борется с лишним весом. Так, по ее словам, состоящее на 90 процентов из жиров свиное сало богато витамином F и жирными кислотами.

Сало полезно для сердца, почек и сосудов. Но при условии, что есть вы его будете не больше пары кусочков в день-два Ирина Мансурова диетолог-нутрициолог

На пользу худеющим пойдет и жирная рыба — лосось, скумбрия, семга, сельдь. В ней много белка с низким содержанием насыщенных жиров и Омега-3 кислоты, добавила диетолог-нутрициолог. Жирная рыба благоприятно влияет на пищеварение, сердце и сосуды.

Авокадо — один из самых питательных фруктов, способных быстро утолить голод. При этом в нем содержится менее грамма сахара на 100 граммов веса и более 20 витаминов и микроэлементов.

В меню должно быть спелое и мягкое авокадо, которое можно размять и намазать на галету или хлеб из цельного зерна. Допускается включать в ежедневный рацион до трех плодов

Ирина Мансурова диетолог-нутрициолог

Мансурова рассказала, что, садясь на диету, многие допускают одну и ту же ошибку. Они исключают из рациона жирный творог и едят творог с минимальным количеством жира или вовсе без него. По ее мнению, обезжиренный творог не сбалансирован по составу, содержит мало жирорастворимых витаминов, и кальций из него не усваивается. Оснований для такой замены нет, поскольку жирный творог полезен для организма и не вредит фигуре.

Растительные масла и сливочное масло также необходимы организму, напомнила Мансурова. Так, в оливковом масле содержится множество полезных жиров, антиоксидантов и витаминов, а в натуральном сливочном масле — хорошо усвояемые полезные жиры, ретинол, Омега-3 кислоты, кальций, витамины Е, С, В. Она подчеркнула, что есть сливочное масло можно только в охлажденном виде, не растапливая.

«Включая жирные продукты в свой рацион, надо следить за тем, чтобы они вписывались и в суточную калорийность. Тогда и жиры пойдут на пользу», — подвела итог диетолог-нутрициолог.

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