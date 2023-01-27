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07:50, 27 января 2023Забота о себе

Диетолог связал употребление сахара с депрессией

Диетолог Гинзбург предупредил, что употребление сахара может спровоцировать депрессию

Фото: Myriam Zilles / Unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что нейровоспаление является причиной депрессивных расстройств, граничащих с тревожностью. По его словам, данное воспаление может быть спровоцировано продуктами. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что нейровоспалению способствуют сахар, сахаросодержащие продукты, а также продукты с высоким гликемическим индексом, в том числе, хлеб, картошку, рис.

Гинзбург посоветовал осторожнее относиться к трансжирам, поскольку они повышают вероятность нарушения работы сосудов в головном мозге, которые могут стать причиной депрессивных расстройств.

Ранее Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. «Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист. По словам диетолога, в таком перекусе содержится все, что нужно организму.

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Марина Совина
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