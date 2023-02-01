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16:20, 1 февраля 2023Мир

В ЦАР завершили расследование дела о покушении на главу Русского дома

РИА Новости: расследование по делу о покушении на главу Русского дома Сытого завершено

Фото: Siegfried Modola / Reuters

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) завершили расследование по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства утвердительно ответил на вопрос о том, завершено ли расследование. Вместе с тем он подчеркнул, что следствие продолжает на уровне прокуратуры судебный следователь.

Ранее стало известно, что в рамках расследования дела о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого задержаны четверо подозреваемых, все они являются работниками компании DHL. Уточнялось, что подозреваемые, среди которых трое мужчин и одна женщина, настаивают на своей невиновности и отрицают факты, из-за которых в их отношении проводится расследование.

Нападение на Сытого произошло 16 декабря 2022 года. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта, в которой находилась взрывчатка. Она сдетонировала у него в руках.

Сытого госпитализировали. Позже его эвакуировали в Россию для дальнейшего лечения.

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Варвара Кошечкина
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